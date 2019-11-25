Олег Шатов: «Дай бог, чтобы опыт предыдущих игр с «Лионом» помог победить»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов выразил надежду, что его команда сможет обыграть «Лион» в Лиге чемпионов.

— Для того чтобы обыграть «Лион» и «Бенфику», нужно прыгнуть выше головы?

— Нет. Понятно, что должны быть высочайшая самоотдача и дисциплина, но надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь.

— В 2015 году в Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Лион» дважды. В домашнем матче на вашем счету — голевые передачи Дзюбе и Данни. Сейчас это имеет какое-то значение?

— Это просто история, которую приятно вспоминать. С тех пор и «Зенит», и «Лион» изменились практически полностью. У французов ушли Ляказетт, Толиссо... Это совершенно другие команды. Но каждый матч в Лиге чемпионов — это тот багаж знаний, который с тобой всегда. Когда я выходил на поле еще при Спаллетти, волновался больше, чем сейчас, что-то делал по-другому. Дай бог, чтобы опыт тех игр с «Лионом» помог и мне, и команде в целом, но проводить какие-то параллели не стоит, — цитирует Шатова официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Лион» состоится 27 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени