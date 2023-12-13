13 декабря «Милан» в гостях на английском стадионе «Сент-Джеймс Парк» сыграет против местного «Ньюкасла» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru пройдет бесплатная видеотрансляция противостояния «Ньюкасл» — «Милан». Начало прямого эфира — в 22.45 мск. Самые зрелищные моменты игры также покажут по подписке зрителям телеканала «Матч Премьер» в онлайн-перекличке.

Ключевые события встречи «Ньюкасл» — «Милан» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ньюкасл», который тренирует Эдди Хау, занимает третье место в турнирной таблице группы F с пятью очками. «Милан» Стефано Пиоли с пятью баллами находится на четвертой строчке.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию игр среды группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)