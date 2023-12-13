Видеотрансляция игры Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» начнется в 22.45 на «Матч Футбол 1»

13 декабря дортмундская «Боруссия» в домашней игре на стадионе «Сигнал Идуна Парк» встретится с «ПСЖ» в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра в Дортмунде (Германия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «ПСЖ» можно на канале «Матч Футбол 1». Самые интересные моменты встречи также покажут по подписке зрителям телеканала «Матч Премьер».

Ключевые события игры «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Боруссия» с 10 баллами лидирует в турнирной таблице группы F ЛЧ. Парижане с семью очками занимают второе место.

Текстовая онлайн-трансляция заключительных игр группового турнира Лиги чемпионов проходит на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)