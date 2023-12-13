Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (13 декабря в прямом эфире)

В среду, 13 декабря, состоятся восемь заключительных матчей 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Видеотрансляции игр покажут в прямом эфире на каналах холдинга «Матч». Самые интересные события противостояний ЛЧ можно будет увидеть в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер» по подписке (с 22.45 мск).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция ключевых моментов всех матчей Лиги чемпионов в среду.

Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 2023 / 2024 13 декабря

Группа E

23.00 (мск). «Боруссия» Д — «ПСЖ»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Группа F

20.45. «Атлетико» — «Лацио»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

20.45. «Селтик» — «Фейеноорд»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на matchtv.ru

Группа G

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2»

Группа H

23.00. «Порту» — «Шахтер»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты игры)

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры