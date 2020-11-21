Неймар выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче против «Лейпцига»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что нападающий Неймар восстановился от травмы и выйдет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» с первых минут.
— Неймар восстановился, он готов и будет в стартовом составе на наш матч с «Лейпцигом» во вторник, — приводит Goal.com слова Тухеля.
Ранее стало известно, что 28-летний бразилец вернулся к тренировкам после травмы приводящей мышцы левой ноги. В сезоне-2020/21 форвард провел 7 матчей за парижскую команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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