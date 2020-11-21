Неймар выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче против «Лейпцига»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что нападающий Неймар восстановился от травмы и выйдет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» с первых минут.

— Неймар восстановился, он готов и будет в стартовом составе на наш матч с «Лейпцигом» во вторник, — приводит Goal.com слова Тухеля.

Ранее стало известно, что 28-летний бразилец вернулся к тренировкам после травмы приводящей мышцы левой ноги. В сезоне-2020/21 форвард провел 7 матчей за парижскую команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00.