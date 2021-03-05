Неймар может успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»

Нападающий «ПСЖ» Неймар на прошлой неделе вернулся к тренировкам после травмы. Как сообщает L'Equipe, 29-летний бразилец может успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Игра состоится 10 марта.

10 февраля Неймар получил травму в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей за «ПСЖ», забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.