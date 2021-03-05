Неймар может успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»
00:35
Нападающий «ПСЖ» Неймар на прошлой неделе вернулся к тренировкам после травмы. Как сообщает L'Equipe, 29-летний бразилец может успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Игра состоится 10 марта.
10 февраля Неймар получил травму в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0).
В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей за «ПСЖ», забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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