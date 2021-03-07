Холанн сможет помочь «Боруссии» в матче с «Севильей»
Травма форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна не помешает ему сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер команды Эдин Терзич.
Футболист был заменен в матче 24-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:4), получив травму. Вместо него на 60-й минуте вышел Штеффен Тиггес.
«Он просигнализировал, что это не серьезная проблема, — цитирует специалиста Goal.com 7 марта. — Это был небольшой удар. Сможет ли он сыграть с «Севильей»? Да».
Матч «Боруссия» — «Севилья» состоится 9 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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