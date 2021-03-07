Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Холанн сможет помочь «Боруссии» в матче с «Севильей»

04:46
Теги:

Травма форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна не помешает ему сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер команды Эдин Терзич.

Футболист был заменен в матче 24-го тура бундеслиги против «Баварии» (2:4), получив травму. Вместо него на 60-й минуте вышел Штеффен Тиггес.

«Он просигнализировал, что это не серьезная проблема, — цитирует специалиста Goal.com 7 марта. — Это был небольшой удар. Сможет ли он сыграть с «Севильей»? Да».

Матч «Боруссия» — «Севилья» состоится 9 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир