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Названо место проведения ответного матча «Ливерпуля» и «Лейпцига» в ЛЧ

13:53
&quot;Пушкаш Арена&quot; в Будапеште. Фото AFP
&quot;Пушкаш Арена&quot; в Будапеште. Фото AFP
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Пресс-служба УЕФА сообщила, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Встреча запланирована на 10 марта. На этом же стадионе команды провели первый матч, в котором «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Напомним, власти Германии отказали английскому клубу во въезде в страну из-за коронавирусных ограничений.

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