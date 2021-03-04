Названо место проведения ответного матча «Ливерпуля» и «Лейпцига» в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА сообщила, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Встреча запланирована на 10 марта. На этом же стадионе команды провели первый матч, в котором «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Напомним, власти Германии отказали английскому клубу во въезде в страну из-за коронавирусных ограничений.