«Не думали, что матч будет таким драматичным». Зидан — о ничьей с «Боруссией»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Боруссией» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команде не удалось воспользоваться территориальным преимуществом.
— Не думали, что матч будет таким драматичным, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мои игроки показали, что они знают, как реагировать. Считаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Сильно огорчает то, что мы допустили грубую ошибку, которая привела к их первому голу.
Нам не удалось воплотить территориальное преимущество в голевые моменты. Но я доволен тем, как ответили мои игроки. Мы спасли важное очко. Этот сезон станет трудным для всех, но я горд тем, как мы сегодня сражались. С такой игрой мы выйдем из группы без всяких сомнений.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/