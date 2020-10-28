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«Не думали, что матч будет таким драматичным». Зидан — о ничьей с «Боруссией»

03:52
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Боруссией» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил, что его команде не удалось воспользоваться территориальным преимуществом.

— Не думали, что матч будет таким драматичным, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мои игроки показали, что они знают, как реагировать. Считаю, что мы были очень хороши в первом тайме. Сильно огорчает то, что мы допустили грубую ошибку, которая привела к их первому голу.

Нам не удалось воплотить территориальное преимущество в голевые моменты. Но я доволен тем, как ответили мои игроки. Мы спасли важное очко. Этот сезон станет трудным для всех, но я горд тем, как мы сегодня сражались. С такой игрой мы выйдем из группы без всяких сомнений.

Боруссия М — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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