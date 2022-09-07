«Наполи» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 7 сентября «Наполи» и «Ливерпуль» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч группы A пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 22.00 по московскому времени.

«Наполи» и «Ливерпуль» играют в одной группе с «Аяксом» и «Рейнджерс». Составы всех групп Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.