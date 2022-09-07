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7 сентября, 20:30

«Наполи» — «Ливерпуль»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Reuters

В среду, 7 сентября «Наполи» и «Ливерпуль» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч группы A пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начало — в 22.00 по московскому времени.

«Наполи» и «Ливерпуль» играют в одной группе с «Аяксом» и «Рейнджерс». Составы всех групп Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Лига чемпионов. Группа A
07 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Ливерпуль

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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