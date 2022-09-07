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7 сентября, 17:59

Спаллетти объяснил, почему считает Клоппа уникальным тренером

Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Для меня большая честь находиться рядом с таким тренером, как Клопп. Это уникальный персонаж и тренер, у которого есть философия, отличающая его от остальных в мире. Я постараюсь внимательно наблюдать на указания, которые он даст своей команде [во время матча]. Это тренер, у которого всегда есть чему поучиться», — цитирует Спаллетти пресс-служба неаполитанцев.

«Наполи» примет «Ливерпуль» в рамках группового турнира Лиги чемпионов сегодня, 7 сентября. Начало матча — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Юрген Клопп
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