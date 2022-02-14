Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых футболистов, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — Карло очень дотошный, что помогает мне играть хорошо. Он много беседует с игроками, а поскольку мы молоды, порой даже обычный разговор очень помогает. Мы также смотрим много видео и достаточно часто выходим на поле. Помимо меня, из молодых футболистов это очень помогает Милитао, Родриго и Камавинге, которым тоже требуется такое внимание».

Завтра, 15 февраля, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.