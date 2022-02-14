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Винисиус: «Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых футболистов»

Нападающий «Реала» Винисиус назвал Анчелотти великим тренером
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых футболистов, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — Карло очень дотошный, что помогает мне играть хорошо. Он много беседует с игроками, а поскольку мы молоды, порой даже обычный разговор очень помогает. Мы также смотрим много видео и достаточно часто выходим на поле. Помимо меня, из молодых футболистов это очень помогает Милитао, Родриго и Камавинге, которым тоже требуется такое внимание».

Завтра, 15 февраля, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Ответный матч «Реала» с «ПСЖ» пройдет 9 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23.00 мск.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0272-14712adbbb16-44f1ea4cd3cf-1000--винисиус-жуниор-об-анчелотти-бензема-и-игре-в-удовольствие/
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
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