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Сегодня, 17:00

УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Данил Алешин
Корреспондент
Мяч Лиги чемпионов.
Фото AFP

В УЕФА заявили, что союз не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий матч турнира должен пройти в городе 28 мая.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее британское издание Football London заявило, что УЕФА якобы рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в случае изменения политических отношений России и Украины.

Лига чемпионов УЕФА
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