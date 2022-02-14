УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

В УЕФА заявили, что союз не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающий матч турнира должен пройти в городе 28 мая.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее британское издание Football London заявило, что УЕФА якобы рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в случае изменения политических отношений России и Украины.