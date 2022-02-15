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Сегодня, 15:55

Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Неймар может выйти в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар может выйти в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe 15 февраля.

По информации источника, тренерский штаб парижского клуба решает, кто выйдет на поле с первых минут встречи — 30-летний бразилец или полузащитник Анхель Ди Мария.

Напомним, что Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года, попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Реалом».

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/neymar-could-make-surprise-start-for-psg-against-real-madrid/
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