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Сегодня, 14:10

Неймар — в заявке «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

«ПСЖ» объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

В заявку парижского клуба попал нападающий Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года.

Защитник Серхио Рамос остался вне заявки парижан, так как не успел восстановиться от повреждения.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гуйе, Месси, Симонс, Доннаррумма, Летелье.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-paris-saint-germain-real-madrid-uefa-champions-league-2021-2022
Неймар Сантос
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