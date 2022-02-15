Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

«ПСЖ» объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

В заявку парижского клуба попал нападающий Неймар, который не играл из-за травмы с ноября 2021 года.

Защитник Серхио Рамос остался вне заявки парижан, так как не успел восстановиться от повреждения.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гуйе, Месси, Симонс, Доннаррумма, Летелье.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.