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Сегодня, 14:16

Маркиньос — о Месси: «Надеемся на великую игру великого человека»

Маркиньос рассказал, чего ждет о игры Месси в матче с «Реалом»
Виктория Кравченко

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, чего ждет от игры форварда Лионеля Месси в матче против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Надеюсь увидеть великого игрока, который внесет решающий вклад. Мы все ждем великой игры от великого человека. А мы поможем ему обрести уверенность», — цитирует Маркиньоса UOL Esporte.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдет сегодня, 15 февраля, в Париже. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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