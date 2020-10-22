Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3).

— Нам не хватало всего, — приводит слова Зидана Marca. — После нашего провала в ла лиге была тяжелая игра. Прежде всего, нам не хватало уверенности, а это самое главное.

Я вижу, что могу исправить это, что я и собираюсь сделать. И игроки тоже. Мы собираемся найти решение, и мы его найдем. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре с «Барселоной».