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«Нам не хватало уверенности, а это самое главное». Зидан — о поражении от «Шахтера»

01:37
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3).

— Нам не хватало всего, — приводит слова Зидана Marca. — После нашего провала в ла лиге была тяжелая игра. Прежде всего, нам не хватало уверенности, а это самое главное.

Я вижу, что могу исправить это, что я и собираюсь сделать. И игроки тоже. Мы собираемся найти решение, и мы его найдем. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре с «Барселоной».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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