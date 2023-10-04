Моутинью: «Очень рад победе «Браги» и своему вкладу в этот успех

Полузащитник «Браги» Жоау Моутинью прокомментировал победу над «Унионом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Всегда приятно возвращаться в лучший турнир в Европе. Я очень рад. Прежде всего, победе и своему вкладу в этот успех, этим трем очкам, которые очень важны», — цитирует пресс-служба УЕФА Моутинью.

«Брага» с 3 очками поднялась на 3-е место в группе C. «Унион» после двух поражений идет на последней строчке.