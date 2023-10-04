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Сегодня, 06:17

Гозенс: «Очень хотели подарить болельщикам «Униона» результат, которому они могли бы порадоваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Униона» Робин Гозенс прокомментировал поражение от «Браги» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Клуб, болельщики, все сегодня держали за нас кулаки, и мы очень хотели подарить им результат, которому они могли бы порадоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гозенса.

«Брага» с 3 очками поднялась на 3-е место в группе C. «Унион» после двух поражений идет на последней строчке.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039098--union-berlin-vs-braga/
Робин Гозенс
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