Гозенс: «Очень хотели подарить болельщикам «Униона» результат, которому они могли бы порадоваться»

Полузащитник «Униона» Робин Гозенс прокомментировал поражение от «Браги» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Клуб, болельщики, все сегодня держали за нас кулаки, и мы очень хотели подарить им результат, которому они могли бы порадоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гозенса.

«Брага» с 3 очками поднялась на 3-е место в группе C. «Унион» после двух поражений идет на последней строчке.