Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что его команда будет пытаться играть со стороны силы с «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов.

— Вы в матчах со «Спартаком» и «Динамо» отыграли по полтора тайма, но это во многом из-за травмы Малкома. Чаще всего вы все-таки выходите на замену, пусть и регулярно. Вам комфортно в такой роли?

— Каждый игрок хочет играть в стартовом составе, каждый спортсмен. Как выходить из ситуации? Когда такие шансы предоставляются, нужно пользоваться, дать пищу для размышления главному тренеру.

— Что вас пугает перед «Ювентусом»?

— Да ничего. Да, два поражения подряд у соперника, а мы на подъеме. Для нас это плюс. Мы ничего не боимся, никого не опасаемся, будем пытаться играть со стороны силы. Турнирное положение таково, что нам нужно пытаться выигрывать. Мы все для этого сделаем.

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября на стадионе «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Зенит» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами располагается на первой строчке.