Мирча Луческу: «С уходом Месси «Барселона» что-то потеряла в плане психологии»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Неужели на игру с «Барселоной» нужно кого-то мотивировать? – цитирует специалиста Tribuna.com. - Я слышал вопросы об отсутствии игроков у них. Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет игроков с отступными в миллиард, а у них есть. Завтра мы это увидим.

Не будет Пике и Агуэро? Это несущественно, отсутствие Пике компенсирует Гарсия. Он также хорош. Это будущее «Барселоны», он намного моложе. Агуэро не особо играл в последнее время. Тем более, у них есть Депай, который является их ударной силой. Играет хорошо и забивает. Отсутствие Месси сказалось на всю команду. С его уходом они что-то потеряли в плане психологии.

И у нас отсутствуют Попов и Беседин – важнейшие игроки команды. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. «Динамо» Киев против «Барселоны» – играют две команды. Я уверен, что мы сыграем хороший матч».

Матч «Динамо» - «Барселона» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.