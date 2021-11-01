Мирча Луческу: «С уходом Месси «Барселона» что-то потеряла в плане психологии»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Неужели на игру с «Барселоной» нужно кого-то мотивировать? – цитирует специалиста Tribuna.com. - Я слышал вопросы об отсутствии игроков у них. Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет игроков с отступными в миллиард, а у них есть. Завтра мы это увидим.
Не будет Пике и Агуэро? Это несущественно, отсутствие Пике компенсирует Гарсия. Он также хорош. Это будущее «Барселоны», он намного моложе. Агуэро не особо играл в последнее время. Тем более, у них есть Депай, который является их ударной силой. Играет хорошо и забивает. Отсутствие Месси сказалось на всю команду. С его уходом они что-то потеряли в плане психологии.
И у нас отсутствуют Попов и Беседин – важнейшие игроки команды. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. «Динамо» Киев против «Барселоны» – играют две команды. Я уверен, что мы сыграем хороший матч».
Матч «Динамо» - «Барселона» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1102773912-mircha-luchesku-s-uxodom-messi-barselona-poteryala-chto-to-v-plane-psi.html
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