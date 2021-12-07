Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Милана»: Меньян — Калюлю, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес — Кесси, Тонали, Крунич — Жуниор Мессиас, Ибрагимович, Диас.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Беннасе, Балло-Туре, Флоренци, Мальдини, Бакайоко, Габбиа, Салемакерс.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс — Минамино, Мортон, Окслейд-Чемберлен — Мане, Ориги ,Салах.

Запасные: Келлехер, Дэвис, Фабиньо, Кейта, Гомес, Робертсон, Матип, Диксон-Боннер, Александер-Арнольд, Норрис, Уолтмен, Бредли.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Милан» — «Ливерпуль» можно на сайте «СЭ».