Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Милан» — «Ливерпуль»: команды назвали стартовые составы

21:55
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Теги:

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Милана»: Меньян — Калюлю, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес — Кесси, Тонали, Крунич — Жуниор Мессиас, Ибрагимович, Диас.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Беннасе, Балло-Туре, Флоренци, Мальдини, Бакайоко, Габбиа, Салемакерс.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс — Минамино, Мортон, Окслейд-Чемберлен — Мане, Ориги ,Салах.

Запасные: Келлехер, Дэвис, Фабиньо, Кейта, Гомес, Робертсон, Матип, Диксон-Боннер, Александер-Арнольд, Норрис, Уолтмен, Бредли.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Милан» — «Ливерпуль» можно на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Мать устроившего стрельбу в московском МФЦ прокомментировала случившееся
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры