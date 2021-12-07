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Коман поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Барселоной»

21:39
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нам еще предстоит улучшить многие аспекты. Мы хотели побеждать с самого первого матча. Наша уверенность в себе растет, мы пытаемся выигрывать каждый матч. Все команды в Лиге чемпионов сильны, так что мы хотим победить в каждом матче.

У «Барселоны» все еще очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить», — приводит слова Комана Twitter Bayern & Germany.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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