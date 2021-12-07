Коман поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Барселоной»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Нам еще предстоит улучшить многие аспекты. Мы хотели побеждать с самого первого матча. Наша уверенность в себе растет, мы пытаемся выигрывать каждый матч. Все команды в Лиге чемпионов сильны, так что мы хотим победить в каждом матче.

У «Барселоны» все еще очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить», — приводит слова Комана Twitter Bayern & Germany.

Kingsley Coman: "We still have many things to improve. We have always wanted to win since the first match. We're building more and more confidence and trying to win every game. All teams in the CL are strong, so we want to win every game" #UCL pic.twitter.com/w48D5hCnQo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 7, 2021

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. Начало — в 23.00 по московскому времени.