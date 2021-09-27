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Месси может сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

17:55
Лионель Месси. Фото ФК «ПСЖ».
Лионель Месси. Фото ФК «ПСЖ».
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». После занятия аргентинца осмотрели врачи и подтвердили, что он может сыграть в предстоящем матче, сообщает L'Equipe.

Ранее Месси пропустил две игры чемпионата Франции, так как он получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1).

Встреча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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