Месси может сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
17:55
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». После занятия аргентинца осмотрели врачи и подтвердили, что он может сыграть в предстоящем матче, сообщает L'Equipe.
Ранее Месси пропустил две игры чемпионата Франции, так как он получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1).
Встреча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).
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