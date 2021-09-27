Месси может сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провел тренировку в общей группе перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». После занятия аргентинца осмотрели врачи и подтвердили, что он может сыграть в предстоящем матче, сообщает L'Equipe.

Ранее Месси пропустил две игры чемпионата Франции, так как он получил ушиб левого колена в матче с «Лионом» (2:1).

Встреча «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).