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Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без Буяльского

18:03
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«Динамо» (Киев) опубликовало заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии». Не полетит в Мюнхен один из лидеров киевлян Виталий Буяльский. Полузащитник получил травму.

Состав «Динамо».

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витинью, Антюх.

Нападающие: Шкурин, Супряга.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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