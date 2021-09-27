Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без Буяльского
18:03
«Динамо» (Киев) опубликовало заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии». Не полетит в Мюнхен один из лидеров киевлян Виталий Буяльский. Полузащитник получил травму.
Курс на Мюнхен ???— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 27, 2021
Вирушаємо до Німеччини на матч проти «Баварії» у такому складі pic.twitter.com/hREJlcbe5K
Состав «Динамо».
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.
Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.
Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витинью, Антюх.
Нападающие: Шкурин, Супряга.
Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.
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