Киевское «Динамо» отправилось на матч с «Баварией» без Буяльского

«Динамо» (Киев) опубликовало заявку на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии». Не полетит в Мюнхен один из лидеров киевлян Виталий Буяльский. Полузащитник получил травму.

Курс на Мюнхен ???



Вирушаємо до Німеччини на матч проти «Баварії» у такому складі pic.twitter.com/hREJlcbe5K — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 27, 2021

Состав «Динамо».

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун.

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный.

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витинью, Антюх.

Нападающие: Шкурин, Супряга.

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.