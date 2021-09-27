Пиоли отметил важность матча против «Атлетико»
17:31
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Атлетико».
«Атлетико» — одна из топ-команд ла лиги, у них крепкая и сбалансированная команда, очень хороший тренер, — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА. — Мы сыграем против топ-команды с технической точки зрения. Для Оливье Жиру было важно получить несколько минут в матче против «Специи». Он наберет форму в ближайших матчах.
Завтра у нас не будет недостатка в желании и энтузиазме, потому что мы вернулись в Лигу чемпионов и будем играть перед нашими болельщиками. Это будет важная игра. Мы точно хотим набрать больше, чем ноль очков в нашей группе".
Матч «Милан» — «Атлетико» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени
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