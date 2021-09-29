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Месси хочет больше играть с Мбаппе и Неймаром

01:44
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси после победы над «Манчестер Сити» (2:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что хочет больше проводить времени на поле с Неймаром и Кильяном Мбаппе.

«Это был отличный соперник. Для нас было очень важно выиграть после ничьей с «Брюгге». Я счастлив, что забил. В последнее время мало играл. Я потихоньку приспосабливаюсь к своей новой команде, к своим новым партнерам по команде. Главное — побеждать и продолжать прогрессировать.

Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем лучше будет. Мы все должны вместе прогрессировать и повышать свой уровень игры, выкладываясь на полную.

Сегодня «ПСЖ» выиграл важный матч у очень сильного соперника с великолепными игроками, которые играли в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Для нас это важная победа. Мы должны продолжать развиваться и работать над множеством аспектов", — цитирует L'Equipe Месси.

ПСЖ — Манчестер Сити

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Евгений Козинов все материалы автора

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