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Юрий Вернидуб стал первым после Лобановского украинским тренером, обыгравшим «Реал»

01:47
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«Шериф» на выезде обыграл «Реал» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб.

Предыдущим украинским тренером, которому удалось одержать победу над «Реалом» в еврокубках, был Валерий Лобановский. В сезоне-1998/99 киевское «Динамо» дома обыграло «королевский клуб» со счетом 2:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль сделал Андрей Шевченко. Первая игра в Мадриде завершилась вничью (1:1).

55-летний Юрий Вернидуб тренирует «Шериф» с 2020 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Молдавии и вышел в Лигу чемпионов. Ранее он также работал с солигорским «Шахтером», луганской «Зарей» и запорожским «Металлургом».

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Евгений Петров все материалы автора

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