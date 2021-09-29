Юрий Вернидуб стал первым после Лобановского украинским тренером, обыгравшим «Реал»

«Шериф» на выезде обыграл «Реал» (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Молдавский клуб тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб.

Предыдущим украинским тренером, которому удалось одержать победу над «Реалом» в еврокубках, был Валерий Лобановский. В сезоне-1998/99 киевское «Динамо» дома обыграло «королевский клуб» со счетом 2:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дубль сделал Андрей Шевченко. Первая игра в Мадриде завершилась вничью (1:1).

55-летний Юрий Вернидуб тренирует «Шериф» с 2020 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Молдавии и вышел в Лигу чемпионов. Ранее он также работал с солигорским «Шахтером», луганской «Зарей» и запорожским «Металлургом».