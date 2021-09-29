Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль поделился впечатлениями после матча с «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов. Он забил победный мяч в этой игре.

«Сейчас мы просто счастливы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере».

19 октября команда проведет следующий матч в ЛЧ против «Интера». «Шериф» лидирует в своей группе с шестью очками.