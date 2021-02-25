Куртуа не ожидал, что матч с «Аталантой» получится таким легким для него

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0). Он признался, что игра сложилась для него гораздо легче, чем он ожидал.

«Не ожидал, что в воротах меня ждет столь тихая рабочая смена, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — В этом плане помогло удаление у соперника, поскольку он уже не мог атаковать так часто. На этой неделе мы много работали над «стандартами».

Старались сделать так, чтобы игроки соперника теряли позиции. Команда ведь у них очень сильная. Гол на выезде значит многое, но ответный матч будет другим. В Лиге чемпионов всегда непросто».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.