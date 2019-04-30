Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед полуфиналом Лиги чемпионов против "Аякса" отметил, что команда точно не пострадает от недостатка мотивации. Он уверен, что у "шпор" хватит сил, несмотря на плотный график.

- Возможность сыграть в полуфинале Лиги чемпионов выпадает нечасто, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - Мы должны быть готовы. Это будет волшебный вечер. Мы сыграем в полуфинале на своем новом стадионе – никто не мог в такое поверить или представить подобное несколько месяцев назад. Не может быть такого, чтобы на такой матч не хватило сил. Ты просто не можешь испытывать нехватку мотивации. Это все идет от головы.

Энергии будет в избытке. Нас ждут два матча. Завтра мы проведем первый тайм, а второй будет на поле "Аякса". Важно, как мы подойдем к этому матчу, как будем справляться на протяжении 90 минут, понимая, что впереди еще вторая часть.

"Тоттенхэм" - "Аякс": Лига чемпионов, 1/2 финала, 30 апреля 2019, онлайн-трансляция - 22.00 (мск)