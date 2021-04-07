Маунт стал самым молодым автором гола «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отличился в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Англичанин стал самым игроком лондонцев, забившим в плей-офф Лиги чемпионов — (22 года 87 дней).

Маунт проводит 41-й матч за «Челси» в текущем сезоне. На его счету 8 голов и 6 результативных передач.