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Маунт стал самым молодым автором гола «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов

23:03
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отличился в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Англичанин стал самым игроком лондонцев, забившим в плей-офф Лиги чемпионов — (22 года 87 дней).

Маунт проводит 41-й матч за «Челси» в текущем сезоне. На его счету 8 голов и 6 результативных передач.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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