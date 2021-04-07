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«Бавария» — «ПСЖ»: команды совершили две вынужденные замены за тайм

22:54
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В первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» команды совершили две замены из-за травм.

В составе хозяев Джером Боатенг вышел вместо Никласа Зюле. У гостей Маркиньюса заменил Андер Эррера. Также у «Баварии» была тактическая замена — Альфонсо Дэйвис сменил Леона Горецку.

После первого тайма парижане ведут со счетом 2:1.

Бавария — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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