«Бавария» — «ПСЖ»: команды совершили две вынужденные замены за тайм
22:54
В первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» команды совершили две замены из-за травм.
В составе хозяев Джером Боатенг вышел вместо Никласа Зюле. У гостей Маркиньюса заменил Андер Эррера. Также у «Баварии» была тактическая замена — Альфонсо Дэйвис сменил Леона Горецку.
После первого тайма парижане ведут со счетом 2:1.
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