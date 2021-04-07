В первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» команды совершили две замены из-за травм.

В составе хозяев Джером Боатенг вышел вместо Никласа Зюле. У гостей Маркиньюса заменил Андер Эррера. Также у «Баварии» была тактическая замена — Альфонсо Дэйвис сменил Леона Горецку.

После первого тайма парижане ведут со счетом 2:1.