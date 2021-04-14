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Маунт считает, что «Челси» мог сыграть удачнее с «Порту»

02:25
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Вингер «Челси» Мейсон Маунт после поражения от «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что «синие» могли бы сыграть удачнее.

«Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть еще удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал. Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. Сосредоточенность на каждой игре — стопроцентная. В любую их них входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждет насыщенная концовка сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.

Челси — Порту

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры