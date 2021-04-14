Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) отметил, что его команде стоит гордиться своим выступлением. Португальский клуб вылетел из турнира, несмотря на победу.

«Грустно, но таков футбол. Нам стоит гордиться своим выступлением. Даже в этом матче у нас было много игровых моментов, в которых мы превосходили «Челси».

Нас наказали за невнимательность в двух эпизодах, но и это тоже часть футбола. Были командные ошибки, а не индивидуальные. Лига чемпионов закончена — теперь у нас есть чемпионство, к которому мы стремимся в первую очередь", — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.