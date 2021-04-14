Сержиу Оливейра — о вылете «Порту» из Лиги чемпионов: «Грустно, но таков футбол»
02:06
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) отметил, что его команде стоит гордиться своим выступлением. Португальский клуб вылетел из турнира, несмотря на победу.
«Грустно, но таков футбол. Нам стоит гордиться своим выступлением. Даже в этом матче у нас было много игровых моментов, в которых мы превосходили «Челси».
Нас наказали за невнимательность в двух эпизодах, но и это тоже часть футбола. Были командные ошибки, а не индивидуальные. Лига чемпионов закончена — теперь у нас есть чемпионство, к которому мы стремимся в первую очередь", — цитирует пресс-служба УЕФА Оливейру.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029493--chelsea-vs-porto/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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