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Маунт считает, что «Челси» должен был забивать «Реалу» пять мячей

00:25
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0). Его команда вышла в финал.

«Мы должны были забить около пяти мячей, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 5 мая. —  Я должен был отличиться примерно за 20 минут до того, как забил.

Вы видели, каким важным стал этот гол в концовке. Впереди еще один матч. В каждой игре мы играем на победу. Я пока ничего не выиграл. Надеюсь, нам удастся победить. Нас ждет очень интересный матч.

Не могу выразить словами свои чувства. Мы великолепно сыграли в этом очень и очень трудном матче. Мы хорошо знаем, на что способен «Реал». Они приехали сюда, чтобы оставить все силы ради победы».

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры