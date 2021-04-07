Матс Хуммельс: «Гол «Сити» в концовке испортил нам настроение»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда полностью отдала себя игре.

«Мы отдали все в этой игре. Такую форму и надо демонстрировать каждые три дня. Если бы мы уехали домой с ничейным результатом 1-1, то были бы счастливы, но гол «Сити» в концовке испортил нам настроение, хотя многое мы сегодня делали правильно», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.