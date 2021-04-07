Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча в Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных».

Лучшим игроком матча признан форвард мадридцев Винисиус Жуниор. Бразилец стал автором дубля.