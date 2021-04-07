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Винисиус признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ливерпуль»

01:31
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Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча в Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных».

Лучшим игроком матча признан форвард мадридцев Винисиус Жуниор. Бразилец стал автором дубля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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