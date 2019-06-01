08:20 | Футбол — Лига чемпионов

Матип считает, что "Ливерпуль" провел великолепный сезон

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Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип хочет завершить текущий сезон победой над "Тоттенхэмом"​ в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

– Это был великолепный сезон, и теперь мы можем добавить к нему соответствующий финальный аккорд. Это самый важный матч в сезоне. Будет совсем другая игра, но мы знаем, что можем победить "Тоттенхэм". Ждем с нетерпением, – цитирует Матипа пресс-служба УЕФА.

Финал ЛЧ "Тоттенхэм""Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22.00 (мск).

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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