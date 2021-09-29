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«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

21:15
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Б.Фернандеш, Санчо, К.Роналду, Гринвуд.

«Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.

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Иван Шитик все материалы автора

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