«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе
21:15
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Б.Фернандеш, Санчо, К.Роналду, Гринвуд.
«Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.
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