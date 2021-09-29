«Ювентус» — «Челси»: стартовые составы команд
21:09
«Ювентус» примет «Челси» на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, А.Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Кьеза, Бернардески.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Т.Силва, Кристенсен, М.Алонсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш, Хаверц, Лукаку.
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