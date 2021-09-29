Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Ювентус» — «Челси»: стартовые составы команд

21:09
Теги:

«Ювентус» примет «Челси» на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, А.Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Кьеза, Бернардески.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Т.Силва, Кристенсен, М.Алонсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич, Зиеш, Хаверц, Лукаку.

Ювентус — Челси

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит» — «Мальме»: защитник шведов удален с поля после подсказки ВАР
«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры