«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе
21:16
«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» назвали составы на матч Лиги чемпионов. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линеделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
«Аталанта»: Муссо, де Роон, Демирал, Паломино, Коопмейнерс, Фройлер, Дзапппаккоста, Мехле, Пашалич, Иличич, Муриэль.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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