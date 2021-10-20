«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» назвали составы на матч Лиги чемпионов. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линеделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.

«Аталанта»: Муссо, де Роон, Демирал, Паломино, Коопмейнерс, Фройлер, Дзапппаккоста, Мехле, Пашалич, Иличич, Муриэль.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.