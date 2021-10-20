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«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе

21:16
Уле Гуннар Сульшер перед матчем. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Уле Гуннар Сульшер перед матчем. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» назвали составы на матч Лиги чемпионов. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линеделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.

«Аталанта»: Муссо, де Роон, Демирал, Паломино, Коопмейнерс, Фройлер, Дзапппаккоста, Мехле, Пашалич, Иличич, Муриэль.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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