«Зенит» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:55
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».
«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Кьеза, Мората, Бернардески.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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