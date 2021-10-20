Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Кьеза, Мората, Бернардески.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.