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«Зенит» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

20:55
«Газпром-Арена» перед матчем. Фото ФК «Зенит»
«Газпром-Арена» перед матчем. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

«Зенит»: Крицюк, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Кьеза, Мората, Бернардески.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры