В среду, 20 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Аталанты» в матче группы F Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 21.45.

«МЮ» с тремя очками занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы. «Аталанта» располагается на первой строчке с 4 баллами.

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку итальянской команды на предстоящий матч Лиги чемпионов.