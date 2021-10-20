«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
20:00
В среду, 20 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Аталанты» в матче группы F Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Она начнется в 22.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 1». Эфир начнется в 21.45.
«МЮ» с тремя очками занимает 3-е место в турнирной таблице своей группы. «Аталанта» располагается на первой строчке с 4 баллами.
Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку итальянской команды на предстоящий матч Лиги чемпионов.
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