Болельщики «Барселоны» освистали гимн Лиги чемпионов

Перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо» болельщики «Барселоны» освистали гимн турнира. «Барса» находится в конфликте с УЕФА из-за Суперлиги.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» ранее заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Остальные клубы-организаторы объявили о выходе из проекта после его провала.

Согласно решению суда, УЕФА запретили применять санкции к организаторам Суперлиги. Ранее сообщалось, что организация была готова исключить эти клубы из ЛЧ.

Матч «Барселона» — «Динамо» начался в 19.45 по московскому времени.