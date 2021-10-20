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Болельщики «Барселоны» освистали гимн Лиги чемпионов

19:49
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Перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо» болельщики «Барселоны» освистали гимн турнира. «Барса» находится в конфликте с УЕФА из-за Суперлиги.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» ранее заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Остальные клубы-организаторы объявили о выходе из проекта после его провала.

Согласно решению суда, УЕФА запретили применять санкции к организаторам Суперлиги. Ранее сообщалось, что организация была готова исключить эти клубы из ЛЧ.

Матч «Барселона» — «Динамо» начался в 19.45 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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