Болельщики «Барселоны» освистали гимн Лиги чемпионов
19:49
Перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо» болельщики «Барселоны» освистали гимн турнира. «Барса» находится в конфликте с УЕФА из-за Суперлиги.
«Барселона», «Реал» и «Ювентус» ранее заявили о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Остальные клубы-организаторы объявили о выходе из проекта после его провала.
Согласно решению суда, УЕФА запретили применять санкции к организаторам Суперлиги. Ранее сообщалось, что организация была готова исключить эти клубы из ЛЧ.
Матч «Барселона» — «Динамо» начался в 19.45 по московскому времени.
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