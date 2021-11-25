«Манчестер Сити», «ПСЖ», «Спортинг», «Реал» и «Интер» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам матчей среды в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов определились несколько участников плей-офф.

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» (2:1), набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе А. Парижане, несмотря на поражение, также вышли из группы — они станут вторыми. Для «Лейпцига» и «Брюгге», которые имеют по четыре очка, эти команды остались недосягаемыми.

Лиссабонский «Спортинг» победил дортмундскую «Боруссию» (3:1) и гарантировал себе второе место в группе С. У «Спортинга» девять очков, у «Боруссии» — шесть, но по личным встречам португальский клуб впереди — 3:1 дома, 0:1 на выезде.

Также пробились в 1/8 финала «Реал» и «Интер». «Реал» победил «Шериф» (3:0) и набрал 12 очков, «Интер» набрал 10 очков благодаря победе над «Шахтером» (2:0) и идет вторым. «Шериф» (шесть очков) и «Шахтер» (одно очко) уже не смогут догнать их.