Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» — 2:1. После игры португальцу вручили специальную награду.

Силва вышел на поле в стартовом составе. На его счету голевая передача на Габриэла Жезуса, забившего победный гол.