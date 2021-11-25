Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
01:16
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признан лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» — 2:1. После игры португальцу вручили специальную награду.
Силва вышел на поле в стартовом составе. На его счету голевая передача на Габриэла Жезуса, забившего победный гол.
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