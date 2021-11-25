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«Боруссия» и «Шериф» сыграют в Лиге Европы

01:46
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По итогам очередного дня в Лиге чемпионов стали известны две команды, которые продолжат выступления в еврокубках в Лиге Европы. Ими стали дортмундская «Боруссия» и молдавский «Шериф».

Обе команды гарантировали себе третье место в группе и не опустятся на четвертую позицию, но и не поднимутся выше. «Боруссия» набрала шесть очков в группе C, у «Шерифа» такое количество очков в группе D.

Обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов сыграют стыковые матчи с командами, ставшими вторыми в группах Лиги Европы. Победители таких пар отправляются в 1/8 финала ЛЕ.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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