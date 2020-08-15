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«Манчестер Сити» — «Лион»: Корне открыл счет в матче

22:30
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«Лион» открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 24-й минуте встречи Марсал сделал перевод из глубины поля вперед к штрафной, где Экамби и Уокер вступили в единоборство. Мяч отскочил к Корне, который отправил его в ближний угол ворот англичан.

Манчестер Сити — Лион

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