«Манчестер Сити» — «Лион»: Корне открыл счет в матче
22:30
«Лион» открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
На 24-й минуте встречи Марсал сделал перевод из глубины поля вперед к штрафной, где Экамби и Уокер вступили в единоборство. Мяч отскочил к Корне, который отправил его в ближний угол ворот англичан.
GOAL ! — Cornet scores vs Manchester City. 0-1. pic.twitter.com/XI5fBQsw7B— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 15, 2020
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