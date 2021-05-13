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«Манчестер Сити» и «Челси» получили по шесть тысяч билетов на финал Лиги чемпионов

13:47
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«Манчестер Сити» и «Челси» получат квоту в размере шести тысяч билетов каждый на финальный матч Лиги чемпионов, информирует сайт УФЕА.

Сегодня, 13 мая, стало известно, что встреча перенесена из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия). Такое решение было принято в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Турции.

Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Теперь матч пройдет на арене «Драгау» 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что финал могли перенести в Лондон на стадион «Уэмбли» или Лиссабон. Вариант с Лондоном был отвергнут, так как британское правительство не согласилось ослабить ограничительные меры в виде исключения для представителей УЕФА, вещателей, спонсоров и VIP-персон.

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